الدولي الجزائري ديلور ينتقل إلى أم صلال القطري

انضم ديلور إلى صفوف نانت في كانون الثاني/ يناير الماضي على سبيل الإعارة من نيس مع إجبارية التعاقد معه نهائيا مقابل خمسة ملايين يورو بعد ختام الموسم الذي أفلت فيه الفريق الأصفر والأخضر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

أعلن نادي أم صلال القطري لكرة القدم، الأحد، عن تعاقده مع مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب الجزائر، أندي ديلور.

وكتب النادي القطري على حسابه في تويتر أن المهاجم وقع "عقدا لمدة موسمين، بعد اجتياز الفحص الطبي بنجاح"، دون أن يذكر مبلغ الصفقة.

وكان نائب المدير العام في النادي الفرنسي، فرانك كيتا، أوضح الخميس الماضي أن الطرفين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وانضم ابن الـ31 عاما إلى صفوف نانت في كانون الثاني/ يناير الماضي على سبيل الإعارة من نيس مع إجبارية التعاقد معه نهائيا مقابل خمسة ملايين يورو بعد ختام الموسم الذي أفلت فيه الفريق الأصفر والأخضر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتعاقد نانت معه نهائيا هذا الصيف حتى عام 2025، لكن الأشهر القليلة التي أمضاها في الفريق لم تكن مشجعة على الصعيد الشخصي، إذ فشل في تسجيل أي هدف خلال 17 مباراة خاضها في الدوري، فيما سجل هدفين في كأس فرنسا من ركلتي جزاء.

واختبر ديلور الذي وُلِدَ وبدأ مسيرته الكروية في سيت، مشوارا متقلبا جدا استهله احترافيا مع أجاكسيو عام 2008 (ترك الفريق من دون أن يلعب أي مباراة قبل أن يعود إليه من 2010 حتى 2013) وتنقل بعدها بين الكثير من الأندية في مشوار مّرَّ به في إنجلترا (ويغان أثلتيك) والمكسيك (تيغريس).

ومنذ بدايته الاحترافية الفعلية في نيم عام 2009، لعب ديلور في 11 ناديا مختلفا.