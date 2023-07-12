باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لضم أوسيمين

يأمل وكيل أوسيمين، روبرتو كاليندا، أن يقدم باريس سان جيرمان عرضا آخر، ويتدخل رئيسه ناصر الخليفي لحسم الصفقة برفع المقابل المالي.

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه للتعاقد مع نجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرض الفريق الفرنسي 110 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات أوسيمين، بالإضافة إلى راتب سنوي بقيمة 12 مليون يورو؛ حسبما ما أفادت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي يرفض الاستغناء عن مهاجمه رغم هذا العرض الضخم.

وأوضحت أن سان جيرمان لا ينوي الضغط بقوة في هذه الصفقة، بينما يتوقع مسؤولو نابولي وصول عروض أخرى بعد منتصف آب/ أغسطس المقبل.

ويأمل وكيل أوسيمين، روبرتو كاليندا، أن يقدم باريس سان جيرمان عرضا آخر، ويتدخل رئيسه ناصر الخليفي لحسم الصفقة برفع المقابل المالي.

وبحسب الصحيفة، فإن مدرب الفريق الفرنسي الجديد، لويس إنريكي، متحمس للغاية للتعاقد مع أوسيمين، بينما يراقب مانشستر يونايتد الموقف عن بعد.

ويعتبر أوسيمين أحد الركائز الأساسية في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.