توريس ينتقل من فياريال إلى أستون فيلا

ينتقل توريس مقابل رسوم أولية تبلغ 32.5 مليون يورو (36 مليون دولار) وينضم إلى فريق سيلعب في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

عاد المدافع الإسباني، باو توريس، مرة أخرى مع المدرب أوناي إيمري، ولكن هذه المرة في إنجلترا مع نادي أستون فيلا.

لعب توريس، الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 عامًا، تحت قيادة إيمري في فياريال، نادي مسقط رأس اللاعب حيث كان في الفريق الأول منذ العام 2017.

فاز الاثنان معا بالدوري الأوروبي في العام 2021 ووصلا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد عام.

ينتقل توريس مقابل رسوم أولية تبلغ 32.5 مليون يورو (36 مليون دولار) وينضم إلى فريق سيلعب في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

يثير وصول توريس، الذي خاض 23 مباراة مع إسبانيا، تساؤلات حول مستقبل قائد أستون فيلا تايرون مينغز، لاعب المنتخب الإنجليزي، والذي يشغل حاليًا مركز الدفاع الأيسر تحت قيادة إيمري.