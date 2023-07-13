"فيفا" يحرم نادي النصر السعودي الذي يلعب فيه رونالدو من التعاقد مع لاعبين بسبب ديونه

نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن متحدث باسم فيفا، قوله إن النادي السعودي، "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد، بسبب الديون غير المسدَّدة"، مؤكدا المعلومات الواردة في صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة قدم (فيفا)، اليوم الخميس، حرمان نادي النصر السعودي الذي يلعب فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤقتا من التعاقد مع أي لاعب إلى أن يسدد ديونه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن متحدث باسم فيفا، قوله إن النادي السعودي، "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد، بسبب الديون غير المسدَّدة"، مؤكدا المعلومات الواردة في صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

ولم يحدد الاتحاد الدولي حجم هذه الديون وأصلها، أو ما إذا كان يعرض للخطر انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الايطالي، الذي وقع في بداية تموز/ يوليو مع النصر.

واكتفى المتحدث بالقول "سيرفع الحظر المذكور بمجرد تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أمرت لجنة أوضاع اللاعبين في فيفا، نادي النصر، بدفع 460 ألف يورو لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الفوائد، في نزاع على انتقال النيجيري أحمد موسى، والذي انتهى بإجمالي 18 مليون يورو.

وبحسب القرار، قد يُحرم النصر من التعاقدات لمدة تصل إلى ثلاثة مواسم في حال عدم الدفع.