ميسي: المنطق والجيل يشيران إلى أن الاعتزال الدولي قريب!

ردا على سؤال حول فرصه في خوض مونديال 2026، قال "لا بولغا" إنه ليس رجل أوهام، مضيفا "لا أعتقد أني سأكون هناك" في نهائيات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحديث عن موعد لنهاية مسيرته مع منتخب بلاده المتوج نهاية العام الماضي بلقب مونديال قطر، مفضلا الاستمتاع باللحظة الحالية مع أبطال العالم.

وقال ميسي في حلقة تلفزيونية مسجلة في حزيران/يونيو خلال جولة المنتخب الأرجنتيني في الصين "حتى أنا لا أعرف متى (سأتوقف). سيحصل ذلك عندما يجب أن يحصل. بعد الفوز بكل شيء، يجب أن أستمتع وأنتظر الوقت ليخبرني عندما يحين الوقت".

ورأى ابن الـ36 عاما الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات أن "المنطق وعمري يشيران إلى أنه (موعد الاعتزال الدولي) قريب، لكني لا أعرف متى بالضبط... الآن، بعدما أصبحنا أبطالاً لأميركا (فازت الأرجنتين بكوبا أميركا 2021) والعالم، علينا أن نستمتع".

ويبدأ ميسي حقبة جديدة من مسيرته الكروية برحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي.

وردا على سؤال حول فرصه في خوض مونديال 2026، قال "لا بولغا" إنه ليس رجل أوهام، مضيفا "لا أعتقد أني سأكون هناك" في نهائيات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيتم تقديم الأرجنتيني رسميا أمام جماهير إنتر ميامي الأحد، ومن المتوقع أن يلعب مباراته الأولى بألوان فريقه الجديد في 21 تموز/يوليو ضد كروس أسول المكسيكي في مسابقة كأس الدوريات الجديدة، وهي بطولة بين أندية دوري الأميركي للمحترفين "أم أل أس" والدوري المكسيكي.