أنشيلوتي يبدد الشكوك حول كامافينغا

المدير الفني لفريق ريال مدريد: "كامافينغا لاعب خط وسط يتمتع بكفاءة عالية، ونريد استخدامه كلاعب خط وسط أو كمحور ارتكاز، وليس كظهير".

بدد المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الشكوك حول الفرنسي إدواردو كامافينغا، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن أنشيلوتي قوله إن "كامافينغا لعب في مركز الظهير الأيسر كحالة طارئة بسبب إصابة ميندي الموسم الماضي".

وأكد أن "ميندي بحالة جيدة الآن، وأصبح لدينا فران جارسيا، الذي يمكنه المساهمة بشكل كبير".

وأضاف أن "كامافينغا لاعب خط وسط يتمتع بكفاءة عالية، ونريد استخدامه كلاعب خط وسط أو كمحور ارتكاز، وليس كظهير".

وختم المدير الفني لفريق ريال مدريد بالقول إنه "طالما نملك ميندي وغارسيا في حالة جيدة، فلن يلعب كامافينغا في الخط الدفاعي".

وكان كامافينغا قد أكد أنه يفضل اللعب في مركزه الأساسي في خط الوسط، لكنه تحت أمر المدرب وما يطلبه منه.

وتألق كامافينغا بشكل لافت في مركز الظهير الأيسر، خلال المباريات التي غاب عنها فيرلاند ميندي للإصابة.