نجم برشلونة على رادار يوفنتوس مجددا

أشارت الصحيفة إلى أن مدرب الفريق الكاتالوني، تشافي هيرنانديز، لا يمانع رحيل كيسي عن الفريق، في حال وجود عرض جيد.

يسعى يوفنتوس الإيطالي مجددا إلى التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضع يوفنتوس 150 مليون يورو بالإضافة إلى عقد مدته 4 سنوات من أجل شراء الإيفواري فرانك كيسي؛ حسبما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وسبق اليوفي أن قدم عرضا لاستعادة كيسي من برشلونة، إلا أن مسؤولي الأخير رفضوا العرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الفريق الكاتالوني، تشافي هيرنانديز، لا يمانع رحيل كيسي عن الفريق، في حال وجود عرض جيد.

وأكدت الصحيفة أن فرانك كيسي أوضح عدم رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي من جديد، لأنه يعتبر أن مرحلته هناك مغلقة بالفعل، بعد أن خاض تجربتين في أتالانتا وميلان.

وجرى استدعاء كيسي، الثلاثاء الماضي، لاجتياز الاختبارات الطبية والبدنية قبل بدء الموسم التحضيري، ومن المفترض أن يغادر مع الفريق إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، للتحضير لبدء منافسات الدوري الإسباني.

ويرتبط فرانك كيسي بعقد مع برشلونة حتى 30 حزيران/ يونيو 2026.