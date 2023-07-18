باريس سان جيرمان يعرض 3 لاعبين مقابل نجم السيتي

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ضم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وقد عرض على الأخير المفاضلة بين 3 لاعبين مقابل الاستغناء عن لاعبه.

أبدى باريس سان جيرمان الفرنسي استعداده للاستغناء عن 3 من لاعبيه مقابل التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعرض سان جيرمان على السيتي المفاضلة بين ماركو فيراتي وجيانلويجي دوناروما وبرسنيل كيمبيمبي مقابل ضم اللاعب برناردو سيلفا؛ وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس".

ومن المقرر أن ينتهي عقد سيلفا مع السيتي بعد موسمين في صيف 2025، علمًا أنه انضم إليه قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو.

ويعتبر سيلفا هدفا ملحا لإدارة برشلونة هذا الصيف، إذ أكد رئيس الفريق، خوان لابورتا، رغبته القوية في حسم الصفقة خلال أسرع وقت ممكن.

وكان البارسا قد تعاقد مع 3 لاعبين هذا الصيف، وهم إلكاي غوندوغان وإنيجو مارتينيز وفيتور روكي.