تشافي سيمونز ينتقل إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة

من المزمع أن ينتقل الهولندي الشاب تشافي سيمونز، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي لايبزيغ الألماني على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.

وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إعارة لاعبه الهولندي الشاب، تشافي سيمونز، البالغ 20 عاما، إلى نادي لايبزيغ الألماني، لمدة موسم واحد.

ولعب سيمونز الموسم الماضي مع آيندهوفن، بعد أن وفد إليه معارا من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسم واحد، قبل أن يعود إلى النادي الباريسي، قبل أيام.

وأنهى لايبزيغ، الموسم الماضي، في المركز الثالث على لائحة الدوري الألماني، وتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما حقق الفريق لقب كأس ألمانيا.