ميلان يقترب من إبرام صفقة هجومية

توصل ميلان إلى اتفاق لضم المهاجم السويسري لتدعيم صفوفه، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية السبت تمهيدا لانتقاله إلى الروسونيري.

اقترب آيه سي ميلان الإيطالي من إبرام صفقة هجومية لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل ميلان إلى اتفاق لضم مهاجم ريد بول سالزبورغ، نواه أوكافور، مقابل مبلغ يتراوح بين 13 إلى 15 مليون يورو؛ حسبما أوردت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا".

وقال خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن اللاعب (23 عاما) سيخضع لفحوصات طبية مع ميلان غدا السبت.

وسجل أوكافور 34 هدفا في 110 مباريات خاضها مع سالزبورغ، كما تمكن من التسجيل في مرمى ميلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

وانضم المهاجم السويسري إلى ريد بول سالزبورغ من بازل، مقابل 11.2 مليون يورو في كانون الثاني/ يناير 2020.

من جهة ثانية، يواصل ميلان محادثاته مع فياريال، من أجل الجناح النيجيري صامويل تشوكويزي، وهو واثق من إتمام الصفقة بحوالي 30 مليون يورو.

وتعاقد الروسونيري مع 5 لاعبين هذا الصيف وهم: ماركو سبورتيلو، لوكا روميرو، كريستيان بوليسيتش، روبن لوفتوس-تشيك وتيجاني رينديرز، بعد بيع ساندرو تونالي إلى نيوكاسل مقابل 80 مليون يورو.