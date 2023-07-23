النصر السعودي يضم البرازيلي تيليس من مانشستر يونايتد

انتقل تيليس الذي انضم إلى يونايتد من بورتو البرتغالي (2016-2020)، إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الماضي وخاض معه 38 مباراة، منها نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

انضم الجناح الأيسر البرازيلي أليكس تيليس إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة حتى عام 2025.

وأعلن ثاني الدوري السعودي الأحد عبر صفحته الرسمية على "تويتر" ضم تيليس البالغ 30 عاما والذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في 12 مباراة دولية في بيان جاء فيه "النجم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقّع رسميا للعالمي"، مضيفا "يمتد عقد تيليس حتى 2025".

وظهر تيليس في فيديو مصوّر نشره النصر عبر موقعه الرسمي على "إنستغرام" مرتديا قميص النادي ومبتسما. وقدرت وسائل محلية قيمة انتقاله إلى النصر بحوالي 4.5 ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت.

ويتابع النصر تعزيز صفوفه بالأسماء الكبيرة، إذ بعد حصوله على خدمات النجم رونالدو في الموسم الماضي، ضم خلال سوق الانتقالات الحالية لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من نادي إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، حتى عام 2026. والعاجي سيكو فوفانا من لنس الفرنسي.

كما تعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) لمدة موسمين قادما من بوتافوغو البرازيلي.

وانتقل تيليس الذي انضم إلى يونايتد من بورتو البرتغالي (2016-2020)، إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الماضي وخاض معه 38 مباراة، منها نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي فاز بها النادي الأندلسي على حساب روما الإيطالي بركلات الترجيح. كما دافع عن ألوان أندية جوفنتود وغريميو وغلطة سراي التركي وإنتر الإيطالي.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات ناريا حيث انتقل الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سيمثّل الاهلي، بينما سيتولى ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق تدريب فريق الاتفاق.

واستثمرت السعودية مئات الملايين من الدولارات في مشروعات رياضية، على غرار استضافة احدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.