إيلانغا يرحل عن مانشستر يونايتد ويبقى في البريمييرليغ

قال إيلانغا تعليقا على صفقة انتقاله "أمر ممتع التواجد هنا. إنها لحظة فخر ليس فقط بالنسبة لي بل أيضا لعائلتي".

انضمّ المهاجم السويدي الدولي أنتوني إيلانغا إلى صفوف نوتنغهام فوريست الإنجليزي، قادما من مانشستر يونايتد الثلاثاء بعقد لمدة خمس سنوات.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة بلغت 15 مليون جنيه إسترليني (قرابة 17.5 مليون يورو).

وتدرّج إيلانغا (21 عاما) في صفوف الفئات العمرية لمانشستر يونايتد منذ بلوغه الثانية عشر وشارك في صفوف الفريق الأوّل للمرة الأولى عام 2021 ودافع عن ألوان مانشستر يونايتد في 55 مباراة.

وكان إيلانغا ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد التي تقوم حاليا بجولة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد لكنه غادر المعسكر لإتمام صفقة انتقاله إلى نوتنغهام فوريست العائد إلى الدرجة الممتازة الموسم الماضي بعد غياب دام منذ عام 1999.

وقال إيلانغا تعليقا على صفقة انتقاله "أمر ممتع التواجد هنا. إنها لحظة فخر ليس فقط بالنسبة لي بل أيضا لعائلتي".

وأضاف "إنها خطوة كبيرة وأتطلع قدما باللعب أمام أنصار نوتنغهام فوريست على ملعب سيتي غراوند".