أوساسونا يتوصل لاتفاق مع يويفا لإلغاء استبعاده من دوري المؤتمر الأوروبي

صرح يويفا في بيان أن أوساسونا قدّم أدلة جديدة "لم تكن في وضع يسمح لها بتقديمها في مرحلة سابقة".

أعلن نادي أوساسونا الإسباني، الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإلغاء قرار استبعاده من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كان يويفا استبعد أوساسونا من البطولة قبل ثلاثة أسابيع لأن مسؤولين سابقين في النادي تورطوا في التلاعب بنتائج مباريات قبل عقد من الزمن.

وردّ أوساسونا بأن إدارته الحالية ليست متورطة في التلاعب بنتائج المباريات.

تنص المادة الخاصة بالتلاعب بنتائج المباريات في لوائح يويفا للمنافسة بين الأندية لعام 2007 على أن يعاقب النادي المتورط بالاستبعاد لمدة عام من البطولات الأوروبية.

وتقدم النادي باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية، في محاولة لإنقاذ أول تأهل له إلى بطولة أوروبية منذ 17 عاما، والذي حصل عليه من خلال احتلاله المركز السابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وفي بيان صدر، الثلاثاء، قال أوساسونا إن محكمة التحكيم الرياضية صدقت على الاتفاق.

وقال يويفا في بيان إن أوساسونا قدم أدلة جديدة "لم تكن في وضع يسمح لها بتقديمها في مرحلة سابقة".

وأضاف أنه "راجع يويفا هذه المادة، وخلص إلى أن أوساسونا لم يشارك في أنشطة التلاعب بنتائج المباريات".

ولا بد من صدور حكم في هذا الصدد قبل أن تبدأ جولة الملحق المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في 24 آب/ أغسطس.

ويستعد أتلتيك بلباو، الذي احتل المركز الثامن في الدوري الإسباني، للدخول في قرعة مباريات الملحق المؤهلة للبطولة، والتي من المقرر أن يجريها يويفا في 7 آب/ أغسطس.