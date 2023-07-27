مونديال السباحة: تشالمرز يحرز ذهبية 100 م حرة وماكينتوش 200 م فراشة

حصد كايل تشالمرز ذهبية سباق 100 م حرة في مونديال السباحة المقام في اليابان، وفازت الفتاة سومر ماكينتوش بلقب 200 م فراشة.

أحرز الإسترالي كايل تشالمرز ذهبية سباق 100 م حرة في مونديال السباحة المقام في فوكوكا اليابانية، اليوم الخميس، فيما حصدت الفتاة الكندية سومر ماكينتوش لقب 200 م فراشة.

وأنهى تشالمرز السباق بزمن 47.15 ثانية متقدمًا على الأميركي جاك أليكسي (47.31 ث) والفرنسي ماكسيم غروسّيه (47.42 ث).

وهذه الميدالية الأولى لتشالمرز، بطل أولمبياد طوكيو في المسابقة عينها، في الفئات الفردية في بطولة العالم.

سومر ماكينتوش (Getty Images)

وحلّ الروماني دافيد بوبوفيتشي، حامل اللقب العالمي، في المركز السادس بزمن 47.83 ث، بعد أن أخفق أيضًا في نهائي 200 م حرة وفشل في الدفاع عن لقبه وحل رابعًا.

من جهة أخرى، نجحت ماكينتوش البالغة من العمر 16 عامًا في الدفاع عن لقبها محققة زمن 2:04.06 دقيقتين، أمام الإسترالية إليزابث ديكيرز (2:05.46 د) والأميركية ريغان سميث (2:06.58 د).

وقالت بعد الفوز إنه "أردت فقط، الليلة، أن أرى إلى أي مدى بإمكاني أن أستمر وأتحمّل في النصف الثاني (من السباق)".

عانت ماكينتوش في البطولة هذا العام، إذ حلّت رابعة في 400 م حرة في اليوم الافتتاحي وخسرت الرقم القياسي العالمي لصالح الإسترالية أريارن تيتموس.

وحلّت لاحقًا في المركز الثالث خلف الإسترالية الأخرى مولي أوكالاغان وتيتموس في 200 م حرة.

وحققت الإسترالية كايلي ماكوون ذهبية 50 م ظهراً لتضيفها إلى لقب 100 م ظهرا.

وأنهت السباق بوقت 27.08 ثانية أمام الأميركية ريغان سميث (27. 11 ث) والبريطانية لورين كوكس (27.20 ث).

وأقصيت ماكوون من نصف نهائي 200 م فردي متنوع قبل أيام لقيامها بحركة غير قانونية عندما كانت تبدّل من سباحة الظهر إلى الصدر.