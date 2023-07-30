منتخب المغرب يتغلب على نظيره الكوري الجنوبي في كأس العالم للسيدات

تغلب منتخب المغرب على نظيره الكوري الجنوبي بهدف في كأس العالم للسيدات في فوز تاريخي.

دخل منتخب المغرب للسيدات لكرة القدم التاريخ بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف في كأس العالم.

وأصبحت المدافعة، نهيلة بنزينة، أول لاعبة ترتدي الحجاب تشارك في مباريات المونديال النسائي، وسجلت زميلتها، ابتسام الجرايدي، الهدف الوحيد لـ"لبؤات الأطلس" في البطولة، لغاية الآن.

نهيلة بنزينة (أ ب)

سجلت ابتسام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وتمكنت لاعبات منتخب المغرب في الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة.

وبعد خسارة عريضة من ألمانيا في المباراة الأولى، يبقي هذا الفوز المغرب في المنافسة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.