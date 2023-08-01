عمالقة البريمييرليغ يتنافسون على صفقة جفارديول

أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين السيتي والنادي الألماني توقفت قليلا، الأمر الذي فتح نافذة من الفرص للأندية الأخرى.

تعقدت صفقة التعاقد مع مدافع لايبزيج، جوسكو جفارديول، على مانشستر سيتي بعدما دخلت فرق أخرى سباق التعاقد مع اللاعب.

وأبدى السيتي اهتمامه بضم اللاعب الذي قدرت قيمته السوقية بـ86 مليون إسترليني، فيما منح الفريق الألماني الأول مهلة حتى 12 آب/أغسطس الجاري من أجل إبرام الصفقة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن جفارديول الذي قدم أداء ممتازا في نهائيات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده كرواتيا، حظي باهتمام كبير من ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، ما ينذر بحرب مزايدة على خدمات المدافع.

وأشارت إلى أن المفاوضات بين السيتي والنادي الألماني توقفت قليلا، الأمر الذي فتح نافذة من الفرص للأندية الأخرى.

ويحمل هاري ماغواير الرقم القياسي لأغلى مدافع في العالم بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد في 2019 مقابل 80 مليون إسترليني من ليستر سيتي، لكن جفارديول قد يرتفع سعره إلى ما أكبر.