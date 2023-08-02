إصابة مدافع أرجنتيني يصاب بكسر في الساق خلال مباراة في كوبا ليبرتادوريس

أصيب مدافع نادي أرجنتينوس جونيورز بكسر في ساقه اليسرى خلال مباراة في كوبا ليبرتادوريس في بوينس أيرس.

تعرض اللاعب لوتشيانو سانشيز (29 عاما)، الثلاثاء، لإصابة خطيرة بعد تدخل الظهير الأيسر المخضرم مارسيلو، الذي يلعب الآن في صفوف فلومينينسي البرازيلي.

وتلقى مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق، بطاقة حمراء ليغادر أرض الملعب فيما كان اللاعب الأرجنتيني يتلوى من الألم على أرض الملعب، محاطا بلاعبي الفريقين.

وقع الحادث في الدقيقة 56 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

افتتح غابرييل أفالوس التهديف بتسديدة رائعة لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 من ذهاب دور الستة عشر.

وتصاعد التوتر على أرض الملعب فيما بعد بطرد حارس أرجنتينوس، أليكسيس مارتن أرياس، في الدقيقة 76، ليحل محله لاعب خط الوسط البديل لوتشيانو هيريديا حتى نهاية المباراة.

وسيتواجه الفريقان مجددا، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ماراكانا لنيل بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي.