النصر يتعاقد رسميا مع النجم السنغالي ساديو ماني

تعاقد النصر رسميا مع النجم السنغالي، ساديو ماني، بحسب ما أعلن النادي السعودي عبر حسابه في "تويتر".

أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، ضم النجم السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونخ الألماني.

جاء ذلك عبر فيديو قصير نشره النصر على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر فيه ماني مرتديا القميص الثاني للفريق الذي تم الكشف عنه لأول مرة.

ولم يكشف النصر أي تفاصيل مادية حول الصفقة التي أبرمها مع البايرن، لكن تقارير إعلامية عدة كشفت أن النادي السعودي دفع 30 مليون يورو لنظيره الألماني مقابل التخلي عن المهاجم السنغالي.

وسينضم ماني مع النصر إلى مجموعة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى القادمين الجدد هذا الصيف، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس، والإيفواري سيكو فوفانا.

ويُعد ماني (31 عاما) من أبرز لاعبي المستديرة في العقد الأخير، وسبق له أن مثل عدة أندية أوروبية منها ليفربول الذي توج معه بعدة ألقاب محلية وأوروبية أبرزها كأس دوري أبطال أوروبا صيف عام 2019.

وكان ماني قد انضم إلى بايرن ميونخ، الصيف الماضي، وخاض معه 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6.