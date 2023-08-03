المغرب يبلغ دور 16 بكأس العالم للسيدات وألمانيا تودع البطولة

‬‬‬‬‬‬تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم للسيدات في مشاركته الأولى بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، مستفيدا من خروج ألمانيا البطلة مرتين من دور المجموعات لأول مرة بعد التعادل 1-1 مع كوريا الجنوبية.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات، مساء الخميس، إلى ثمن نهائي كأس العالم، عقب فوزه على نظيره الكولومبي بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

ومنحت اللاعبة أنيسة لحماري هدف الفوز للمنتخب المغربي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبات المنتخب المغربي للسيدات، أول منتخب عربي يشارك في البطولة، ويتأهل إلى دور الثمانية.

وتنظّم أستراليا ونيوزيلاندا بشكل مشترك البطولة في نسختها التاسعة بمشاركة 32 منتخبًا، بعد اقتصارها على 24 منتخبًا منذ نسخة كندا لعام 2015، و16 منتخبًا قبل ذلك، بعد أن بدأت بـ12 فريقًا لدى انطلاقها عام 1991.

واحتل المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف كولومبيا المتصدرة برصيد ست نقاط، بينما ودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.

ويلتقي المغرب في دور 16 مع فرنسا، بقيادة مدرب منتخب المغرب للرجال سابقا، إيرفي رينار، يوم الثلاثاء المقبل.

سجلت أنيسة لحماري هدف انتصار وتأهل المغرب من متابعة لركلة جزاء مرتدة قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ المغرب، المصنف 72 عالميا، البطولة بخسارة ساحقة 6-صفر من ألمانيا في مباراته الأولى بالنهائيات على الإطلاق، قبل أن ينتفض ليهزم كوريا الجنوبية 1-صفر.

وحصلت المهاجمة ابتسام جرايدي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتصدت الحارسة كاتالينا بيريز لركلة غزلان شباك، لكن لاعبة الوسط لحماري تابعت الكرة لتسكنها الشباك.

وهيمنت كولومبيا في الشوط الثاني وبحثت عن التعادل لكن حارسة المغرب خديجة الرميشي تألقت لتحافظ على نظافة شباكها.

واضطرت لاعبات المغرب للانتظار بضع دقائق داخل الملعب لحين انتهاء نتيجة المباراة الأخرى وبعدها تفجرت الاحتفالات بالإنجاز التاريخي في بيرث.

وعبرت نهيلة بنزينة، أول لاعبة ترتدي الحجاب والتي تلقت تهنئة خاصة من رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، جياني إنفانتينو، عن فرحتها بهذا الانجاز.

وقالت "هذا الفوز والتأهل للدور الثاني هو ما كنا نتطلع إليه. الكرة ليس فيها شيء مستحيل. الحمد لله كنا مثل المباراة السابقة كفريق واحد الكل يهاجم والكل يدافع. لدينا نفس الرغبة ونفس الهدف".

وأضافت "الحمد لله تحققت النتيجة المرضية وتمكننا أن نفرح الشعب المغربي بأكمله وهم الآن فخورون بنا ونحن أيضا فخورون بأنفسنا. سنواصل العمل على أمل الظهور بوجه أفضل في قادم المباريات".

وقالت أنيسة لحماري التي سجلت هدف الفوز والتأهل "إنه لأمر رائع لا أجد الكلمات للتعبير عنه. نحن فخورون بإسعاد البلاد وأمهاتنا وآباؤنا". وأضافت "أسعدني كثيرا التأهل للدور التالي والحمد لله".

وقالت المهاجمة ابتسام جرايدي صاحبة هدف الفوز في مباراة كوريا الجنوبية: "الفرحة لا تسعنا.. الحمد لله لم نستسلم وبقينا صامدات حتى آخر دقيقة".

وأضافت "اشتغلنا على هذه المباراة ولم نكن نفكر في المباراة الأخرى بين ألمانيا وكوريا الجنوبية".

وكانت ألمانيا بحاجة للفوز لضمان التأهل، لكن كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب تقدمت بشكل مفاجئ عبر تشو سو-هيون في الدقيقة السادسة، بينما تعادلت ألكسندرا بوب بضربة رأس قبل الاستراحة.