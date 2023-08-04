باير ليفركوزن يمدد عقد مدربه ألونسو حتى 2026

توجه ابن الحادية والأربعين عاما بالشكر إلى النادي على "الثقة"، وقال إن هناك "قدرا كبيرا من التقارب والتفاهم بيني وبين المسؤولين عن النادي"، مضيفا "أرى الموسم الماضي بشكل إيجابي. لكني أريد المزيد، على غرار النادي".

مدّد نادي باير ليفركوزن ارتباطه بمدربه الإسباني تشابي ألونسو لعامين إضافيين حتى 2026، وفق ما أعلن الجمعة سادس الدوري الألماني.

واستلم النجم السابق لريال مدريد وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مهمة الإشراف على ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر حين كان الفريق في منطقة الهبوط، ونجح في قيادته إلى المركز السادس في الدوري، إلى جانب الوصول معه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبعد الذي قدمه منذ وصوله إلى ليفركوزن، كثرت التكهنات بإمكانية توليه مهمة الإشراف على أحد الأندية الأوروبية الكبرى، لكن العقد الجديد سيبقيه في "باي أرينا" للمواسم الثلاثة القادمة.

وتوجه ابن الحادية والأربعين عاما بالشكر إلى النادي على "الثقة"، وقال إن هناك "قدرا كبيرا من التقارب والتفاهم بيني وبين المسؤولين عن النادي"، مضيفا "أرى الموسم الماضي بشكل إيجابي. لكني أريد المزيد، على غرار النادي".

وأردف "نواصل العمل على هذا الأمر (تحقيق المزيد) بتصميم"، فيما قال المدير الرياضي سايمون رولفس إن التمديد هو "تعبير عن التقدير الكبير والثقة المتبادلة" بين النادي والمدرب.

وعزّز ليفركوزن صفوفه هذا الصيف بضم السويسري غرانيت تشاكا من آرسنال الإنجليزي لكنه خسر جهود الجناح الفرنسي موسى ديابيه لصالح أستون فيلا الإنجليزي.

ويبدأ ليفركوزن مشواره في الدوري المحلي بمواجهة صعبة على أرضه ضد لايبزيغ في 19 آب/أغسطس.