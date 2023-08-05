مانشستر سيتي يتعاقد مع الكرواتي جفارديول

مع ارتفاع عدد مدافعي السيتي إلى ستة، أكّد غوارديولا أن العدد الكبير ليس مشكلة نظرا إلى محاربته على أكثر من جبهة "الموسم طويل جدا وهناك الكثير من المباريات. إنه ليس كثيرا على الإطلاق".

أكمل مانشستر سيتي صفقة انتقال قلب الدفاع الكرواتي جوسكو جفارديول لمدة خمس سنوات من لايبزيغ الألماني، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا السبت.

وبرع جفارديول (21 عاما)، الأعسر وأحد أفضل المدافعين في أوروبا، خلال موسمين مع لايبزيغ الذي انضم إليه من دينامو زغرب في تموز/يوليو 2021.

وبحسب التقارير، فإن السيتي المتوّج بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، أنفق 99 مليون دولار للحصول على خدمات الكرواتي المتوّج بلقب كأس ألمانيا مرتين مع لايبزيغ. غير أن هذه الصفقة لن تجعل من جفارديول المدافع الأغلى في العالم، بدلا من الإنجليزي هاري ماغواير الذي كلف مانشستر يونايتد 83 مليون يورو في العام 2019.

وكان المدرّب الاسباني بيب غوارديولا قد قال الجمعة خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة آرسنال على درع المجتمع في ملعب ويمبلي الشهير الأحد "بشأن يتعلق بجفارديول، يا له من اسم جميل، يخضع للفحص طبي".

ومع ارتفاع عدد مدافعي السيتي إلى ستة، أكّد غوارديولا أن العدد الكبير ليس مشكلة نظرا إلى محاربته على أكثر من جبهة "الموسم طويل جدا وهناك الكثير من المباريات. إنه ليس كثيرا على الإطلاق".

وكان السيتي قد عزّز صفوفه بلاعب الوسط الكرواتي الآخر ماتيو كوفاتشيتش قادما من تشيلسي من أجل تعويض رحيل الألماني إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة الإسباني، فيما عاد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو إلى الفريق بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ الألماني.

جفارديول (21 مباراة دولية) الذي حلّ ثالثا مع بلاده في مونديال قطر، قال لموقع السيتي "حلمت دوما باللعب في إنجلترا، وهذا فخر لي أن أحظى بهذا الشرف مع السيتي بعد الموسم الذي قدّمه".

وتابع "كل من رأى السيتي الموسم الماضي يعرف انه أفضل فريق في العالم. إحراز الثلاثية يشرح كل شيء عن جودة هذا الفريق".