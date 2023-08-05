مانشستر يونايتد يعزز هجومه بلاعب دانماركي

أصبح الدولي الدانماركي ثالث صفقة لفريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تعاقده مع لاعب وسط تشيلسي مايسون ماونت والحارس الكاميروني أندريه أونانا قادما من إنتر الإيطالي.

ضمن مانشستر يونايتد الإنجليزي السبت صفقة انتقال المهاجم الدانماركي الشاب راسموس هويلوند من أتالانتا الإيطالي، بصفقة مقدّرة بـ64 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار).

ووقع المهاجم البالغ 20 عاما لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنة إضافية، ليحقق المدرب الهولندي إريك تن هاغ مبتغاه بضم مهاجم قبل انطلاق الموسم.

وكان تن هاغ قد قاد يونايتد في باكورة مشواره معه إلى أول لقب في ست سنوات، مع تتويجه بكأس الرابطة المحلية في شباط/فبراير على حساب نيوكاسل. وضع هويلوند على رأس قائمة رغباته، في ظل تقارير حول رفض يونايتد ملاقاة السعر الذي حدده توتنهام لبيع قائد المنتخب هاري كاين القريب من بايرن ميونخ الألماني.

وقال هويلوند (6 أهداف في 6 مباريات دولية) لموقع النادي "ليس سرا بأنني أشجع هذا النادي منذ كنت طفلا وحلمت بالدخول إلى ملعب أولد ترافورد كلاعب مع يونايتد".

وأصبح الدولي الدانماركي ثالث صفقة لفريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تعاقده مع لاعب وسط تشيلسي مايسون ماونت والحارس الكاميروني أندريه أونانا قادما من إنتر الإيطالي.

وأشارت تقارير إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي كان ضمن الصراع للظفر بتوقيع المهاجم الفارع الطول (1.91 م) الذي حمل ألوان كوبنهاغن وشتورم غراتس النمساوي (12 هدفا في 21 مباراة) قبل الانضمام إلى أتالانتا في 2022.

شبّهه مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني بالنرويجي إيرلينغ هالاند الهداف الفتاك لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا. ومع حضوره قي مركز رأس الحربة، سيكون متاحا لنجم الفريق ماركوس راشفورد بالانتقال إلى مركزه المفضل على الرواق الأيسر.

وافتقد يونايتد الموسم الماضي إلى النجاعة التهديفية. احتل المركز الثالث في الدوري، إلا أنه لم يسجل سوى 58 هدفا، أي 36 هدفا أقل من جاره اللدود السيتي بطل البريمييرليغ وأوروبا.

وانضم هويلوند إلى أتالانتا في آب/أغسطس 2022 وسجل 10 أهداف في 34 مباراة الموسم الماضي. ويستهل يونايتد الموسم الجديد بلقاء على أرضه وولفرهامبتون في 14 آب/أغسطس المقبل.