نجمة المنتخب الإنجليزي كيرا والش تعود إلى التدريبات

يستدل من نتائح الفحوصات أن ركبة والش لم تتضرر، ولكن لم يكن واضحا ما إذا كان بمقدورها أن تشارك في البطولة مرة أخرى.

منحت النجمة كيرا والش، منتخب سيدات إنجلترا لكرة القدم دفعة قوية قبل مواجهة منتخب نيجيريا في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للسيدات عندما تمكنت لاعبة الوسط من التدريب مع المنتخب، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من مباراة ثمن النهائي.

تعرضت والش لإصابة في الركبة خلال اللقاء الذي فاز فيه منتخب إنجلترا بنتيجة 1-0 على نظيره الدنماركي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأظهرت الفحوص أن ركبة والش لم تتضرر، ولكن لم يكن واضحا ما إذا كان بمقدورها أن تشارك في البطولة مرة أخرى.

وشاركت والش، التي تلعب لنادي برشلونة، في التدريبات الفردية للعودة إلى اللعب، وانضمت أخيرا إلى زميلاتها في تدريب اليوم.

ولم يكشف منتخب سيدات إنجلترا عما إذا كانت والش، صاحبة أعلى أجر في كرة القدم النسائية، ستلعب أمام منتخب نيجيريا، يوم الإثنين.