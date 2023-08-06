تأهلت هولندا إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد تغلبها على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.

(أ ب)

صعد منتخب هولندا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد فوزه بنتيجة 2-0 على منتخب جنوب إفريقيا.

أحرزت جيل رورد ولينيث بيرينستين هدفي منتخب هولندا في كل من شوطي المباراة التي أقيمت على ملعب سيدني، اليوم الأحد، ليضمن وصيف بطل نسخة عام 2019 من المونديال مكانا في دور الثمانية.

وجعل هجوم منتخب جنوب إفريقيا لاعبات هولندا يعشن بعض لحظات التوتر، وأجبر حارسة المرمى دافني فان دومسيلار على التصدي لسلسلة من الكرات.

تجاوز منتخب جنوب إفريقيا التوقعات بالفعل بصعوده إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة بعد فوزه الدراماتيكي بنتيجة 3-2 على منتخب إيطاليا في مباراته الأخيرة بدور المجموعات.