كيرا والش تتعافى وتشارك مع منتخب إنجلترا في مواجهة نيجيريا

صرحت مدربة منتخب إنجلترا، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، الأحد، أن والش تتعافى بشكل جيد.

تعافت كيرا والش من إصابة في الركبة في الوقت المناسب لتكمل تشكيلة إنجلترا الأساسية لمباراة، اليوم الإثنين، في دور الستة عشر ضد نيجيريا في كأس العالم للسيدات.

تدربت لاعبة الوسط المؤثرة مع الفريق، أمس الأحد، وقال مسؤولو الفريق إن لياقة والش سيتم تقييمها في يوم المباراة.

تعرضت والش لإصابة في الركبة في المباراة التي فازت فيها إنجلترا بهدف نظيف على الدنمارك في دور المجموعات.

تم نقلها من الملعب على نقالة وسط مخاوف من أن تنهي الإصابة مشاركتها في البطولة، لكن الأشعة التي أجريت لاحقا أثبتت أن والش تجنبت الضرر الذي لحق بالرباط الصليبي الأمامي.

وقالت سارينا ويغمان، مدربة منتخب إنجلترا، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، الأحد، إن والش تتعافى بشكل جيد.

انضمت والش إلى برشلونة من مانشستر سيتي، العام الماضي، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني (513 ألف دولار)، وهو رقم قياسي لكرة القدم للسيدات.