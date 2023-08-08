نيوكاسل يتعاقد مع ليفرامينتو من ساوثهامبتون مقابل 38 مليون دولار

لفت ليفرامينتو إلى أن عنصر الجذب كان اللعب إلى جوار مدافع إنجلترا المخضرم في نيوكاسل، كيران تريبير.

اشترى نادي نيوكاسل مدافع منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، تينو ليفرامينتو، من ساوثهامبتون، اليوم الثلاثاء، مقابل رسوم قيل إنها بلغت 30 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

وأعلن النادي المملوك لسعوديين، والذي يعود لدوري الأبطال الشهر المقبل، أن ليفرامينتو، 20 عاما، وقع عقدا لخمس سنوات.

أشار ليفرامينتو إلى أن عنصر الجذب كان اللعب إلى جوار مدافع إنجلترا المخضرم في نيوكاسل، كيران تريبير.

وقال ليفرامينتو في بيان على موقع نيوكاسل إنه "أتمنى أن يعلمني كيف أصبح لاعبا أفضل ومدافعا أفضل".

زاد سعر ليفرامينتو خمسة أضعاف منذ رحل عن تشيلسي إلى ساوثهامبتون، قبل عامين.

وفي موسم أول كامل مثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عانى ليفرامينتو من إصابة خطيرة بالركبة أبعدته لنحو عام. وعاد في نهاية الموسم الأخير الذي انتهى بهبوط ساوثهامبتون.