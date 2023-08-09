برشلونة يتفوق على توتنهام وديا

نُظمت المباراة لمناسبة الكأس الثامنة والخمسين لمؤسس النادي جوان غامبر، التحضيرية الأخيرة لبرشلونة قبل انطلاقة البطولة الإسبانية نهاية الأسبوع الحالي، والتي يستهلّها النادي الكاتالوني على أرض خيتافي، الأحد.

قبل خمسة أيام من انطلاقة الدوري الإسباني لكرة القدم، فاز برشلونة على توتنهام الإنجليزي 4-2 بفضل هدفين في الوقت البدل عن ضائع، مساء أمس الثلاثاء، في كأس جوان غامبر الودية على الملعب الأولمبي في مونتجويك.

وسجّل أهداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (3)، وفيران توريس (81)، وأنسو فاتي (90)، والمغربي عبدالصمد الزلزولي (90+3)، فيما أحرز أوليفر سكيب ثنائية توتنهام (24 و36).

وشهدت المباراة إصابة مدافع "بلاوغرانا" الأوروغوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 32، وحلّ بدلا منه سيرجي روبرتو.

وكانت هذه المباراة التي نُظمت لمناسبة الكأس الثامنة والخمسين لمؤسس النادي جوان غامبر، التحضيرية الأخيرة لبرشلونة قبل انطلاقة البطولة الإسبانية نهاية الأسبوع الحالي، والتي يستهلّها النادي الكاتالوني على أرض خيتافي، الأحد.