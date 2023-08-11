إنريكي: ديمبلي سيحمل ألوان سان جيرمان بنسبة 99%

جلس ديمبلي على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-0 في لاس فيغاس في ختام الجولة التحضيرية لبرشلونة في الولايات المتحدة، بعد إبلاغه بطل إسبانيا رغبته بالرحيل.

سيحمل الجناح الفرنسي السريع عثمان ديمبلي ألوان باريس سان جيرمان "بنسبة 99%"، بحسب ما كشف مدرّب فريق العاصمة الفرنسية الإسباني لويس إنريكي الجمعة في مؤتمر صحافي، موضحا أن إتمام الصفقة يحتاج لبعض التفاصيل.

وقال مدرب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق إن "ديمبلي ليس لاعبا في سان جيرمان من الناحية القانونية، ليس 100% بل 99%. لا تزال هناك فقرة واحدة متبقية من العقد".

وفيما أصبح قدوم بطل العالم 2018 البالغ 26 عاما وشيكا من برشلونة إلى الفريق المملوك قطريا، إلا أن مشاركته لن تكون ممكنة السبت ضد لوريان في ملعب "بارك دي برانس"، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي.

وكان مدرب برشلونة تشافي هرنانديز قد أكّد الثلاثاء أن ديمبلي على وشك الرحيل عن النادي الكاتالوني.

وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-0 في لاس فيغاس في ختام الجولة التحضيرية لبرشلونة في الولايات المتحدة، بعد إبلاغه بطل إسبانيا رغبته بالرحيل.

وتابع "سأكون واضحا جدا. لقد طلب منا أنه يريد المغادرة، لقد كان مباشرا للغاية، وأن باريس سان جيرمان تقدّم بعرض لضمه، وأنهم اتصلوا به، وهنا لا يمكننا فعل أي شيء. هو قراره الشخصي".

وكان النادي الباريسي الذي يحاول تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي والرحيل المحتمل لنجمه الأول كيليان مبابي، قد قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه ديمبلي تمهيدا لضمه من برشلونة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان بعث برسالة مفادها أنه سيدفع البند الجزائي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم الصفقة.

وأضاف "مايسترو" خط الوسط السابق "بالنسبة لي، هذا يؤلمني لأنني أعتقد أننا اعتنينا به كثيرا هنا حتى يكون سعيدا ومرتاحا ويستمرّ في إحداث فرق بالنسبة لنا"، مشددا على أن ديمبلي قال إن لديه هذا العرض وقرر الرحيل.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.

وسيصبح ديمبلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، المدافعين السلوفاكي ميلان سكرينيار ولوكا هرنانديز، لاعبي الوسط الأوروغواياني مانويل أوغارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسنسيو والكوري الجنوبي كانغ-إين لي والحارس الإسباني أرنو تيناس.