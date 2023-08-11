كين يغيب عن تدريبات توتنهام: انتقاله إلى بايرن ميونخ "وشيك"

مدرب توتنهام "المعلومات التي بحوزتي هي أن الصفقة وشيكة. لكن كما هو الحال في كل هذه الأشياء، فإنك تترك لنفسك فسحة ما... نخوض تماريننا اليوم بدون هاري".

بات المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين على وشك الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، بحسب ما كشف الجمعة مدربه في توتنهام، الأسترالي أنج بوستيكوغلو.

وتوصل الفريقان إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا البالغ 30 عاما مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو (نحو 110 مليون دولار)، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

وسُمح لكين بالسفر إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي، قبل إتمام صفقة ستكون الأغلى لفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال بوستيكوغلو الذي يستعد لقيادة توتنهام في أول مباراة له في الدوري أمام برنتفورد الأحد "بحسب ما فهمت، فإنها ستحدث (الصفقة). هذا يعطينا بعض الوضوح وسنمضي قدما بدون هاري".

وتابع "المعلومات التي بحوزتي هي أن الصفقة وشيكة. لكن كما هو الحال في كل هذه الأشياء، فإنك تترك لنفسك فسحة ما... نخوض تماريننا اليوم بدون هاري".

وسجل كين 280 هدفا في 435 مباراة مع فريق شمال لندن، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (58)، بيد أنه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، فيما توّج بايرن بلقب الدوري الألماني في آخر 11 سنة.

وكان مدرب بايرن توماس توخيل قد قال الجمعة إن بطل أوروبا ست مرات يضع إتمام الصفقة "ضمن أولوياته القصوى".

ويخوض بايرن مواجهة الكأس السوبر المحلية ضد لايبزيغ السبت، تمهيدا لانطلاق الدوري الأسبوع المقبل "نعمل بجهد لإتمامها.. هذا ليس سرا".

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظرا لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علما أن عقد كين ينتهي في حزيران/يونيو 2024 ويستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

وعموما، لا ينفق بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقم القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 والمنتقل حديثا منه إلى مواطنه باريس سان جيرمان.

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-2022، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفًا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصا بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو ماني القادم من ليفربول الإنجليزي في فرض نفسه لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في بوندسليغا إلى النصر السعودي.

وخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونخ، سجل ليفاندوفسكي 30 هدفًا كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفا الموسم الفائت وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن دور مبكر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند بعدما تساويا بالنقاط (71 نقطة لكل منهما).

أما كين، فسجّل أكثر من 20 هدفًا في الدوري في ستة من المواسم التسعة الماضية، وتوج هدافا له ثلاث مرات.

ورغم حصوله على المركز الثاني في ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي خلف مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند (36)، سجل قائد إنجلترا 29 هدفًا في البريمييرليغ، معادلا أفضل رقم له.