تشيلسي يتعاقد مع كايسيدو في صفقة قياسية بالبريمييرليغ

قال كايسيدو "لم أكن لأفكر مرتين بعدما اتصل بي تشيلسي، كنت أعرف أنني أريد التوقيع مع هذا الفريق. هذا حلم يتحقق".

أكمل تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون، بصفقة قياسية في البريمييرليغ مقدّرة بـ115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) الإثنين.

وقال "البلوز" إن كايسيدو (21 عاما) وقع عقدا لثمانية أعوام، ليتفوّق على مواطنه ليفربول الساعي لضم الموهبة الصاعدة، بعدما فضّل اللاعب تشيلسي.

ويأمل تشلسي الذي تعادل الأحد مع ليفربول بالذات 1-1 في المرحلة الافتتاحية من الدوري، في أن يكون كايسيدو متاحا للعب معه في مباراة نهاية الأسبوع المقبل على أرض الجار اللندني وست هام.

ويمكن أن يعتمد المدرب الجديد لتشيلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على كايسيدو في وسط الملعب، بجانب مواطنه بطل العالم إنسو فرنانديز الذي كان صاحب الرقم القياسي البريطاني حين انضم في كانون الثاني/يناير إلى النادي اللندني من بنفيكا البرتغالي مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.

وقال كايسيدو "لم أكن لأفكر مرتين بعدما اتصل بي تشيلسي، كنت أعرف أنني أريد التوقيع مع هذا الفريق. هذا حلم يتحقق".

واستُبعد كايسيدو عن تشكيلة برايتون في مباراته الأولى في الدوري الممتاز والتي انتهت بالفوز على لوتون 4-1 السبت.

وسيكون برايتون بالتأكيد المستفيد الأكبر من هذه الصفقة، إذ ضم كايسيدو إلى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في عام 2021، علما أنه أعاره إلى بيرشكوت البلجيكي وخاض معه 14 مباراة.

وخاض كايسيدو الموسم الماضي 43 مباراة مع برايتون الذي حلّ سادسا في أفضل ترتيب له في الدوري الإنجليزي.