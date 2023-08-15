كأس العالم للسيدات 2023 يواصل تحطيم الأرقام القياسية

تستمر سجلات الحضور والتذاكر في النمو في كأس العالم للسيدات في نسخته للعام الجاري 2023.

مع تنامي الإقبال على حضور مباريات منتخب أستراليا للسيدات (منتخب ماتيلداز)، أسهم وصول أستراليا إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم وارتفاع عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقا في تسجيل البطولة عددا من الأرقام القياسية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيع 1.77 مليون تذكرة للبطولة التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا، بإجمالي 1734028 تذكرة في 60 مباراة.

كما شهدت نسخة 2023 تسجيل رقم قياسي في ثلاث مباريات بلغ 75784 في استاد سيدني، الذي تم بناؤه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2000.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن متوسط عدد الجماهير في المباريات التي أقيمت في الملاعب العشر بلغ 28900، مقارنة بنحو 7000 مشجع في نسخة 2019 في فرنسا وأكثر من 4000 فوق المتوسط التاريخي لبطولات كأس العالم للسيدات الثمانية السابقة.

وجرى توسيع البطولة الحالية لتضم 32 فريقا بدلا من 24.

وصل منتخب أستراليا للسيدات إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه بركلات الترجيح 7-6 على فرنسا في بريزبن، السبت الماضي، وسيواجه المنتخب الإنجليزي، بطل أوروبا، يوم الأربعاء في سيدني لنيل بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية أمام السويد أو إسبانيا.