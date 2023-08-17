برشلونة يعين لاعبه السابق ديكو مديرا رياضيا لثلاثة مواسم

لم يكن برشلونة في وضع مالي جيد، ولم يكن قادرًا على إعادة ميسي ولا نيمار. قد يكون ديكو مهما في مساعدة النادي في التعاقد مع مدافع البرتغال جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.

(أ ب)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء أمس الأربعاء، تعيين لاعبه السابق ديكو في منصب المدير الرياضي.

وقع صانع ألعاب البرتغال وبرشلونة السابق عقدًا للمواسم الثلاثة المقبلة، ويعمل بالفعل لمحاولة تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

لعب لبرشلونة بين عامي 2004 و2008 وساعد الفريق الإسباني في الفوز بدوري أبطال أوروبا 2006.

وقال النادي إن "ديكو سيكون مسؤولا عن وضع الفلسفة الرياضية لنادي برشلونة وتجميع الفريق مع المدرب (تشافي) وطاقمه، ليصبح رئيس قسم كرة القدم".

سيحل ديكو البالغ من العمر 45 عامًا محل ماتيو أليماني، الذي سيبقى مع النادي حتى نهاية فترة الانتقالات الحالية في أيلول/ سبتمبر.

وصرح برشلونة أن أليماني وديكو "سيواصلان العمل معًا حتى انتهاء فترة الانتقالات".

وأضاف أنه في "الأسابيع المقبلة سيصدر النادي تفاصيل الهيكل الرياضي لنادي برشلونة".

سجل ديكو المولود في البرازيل 20 هدفا وصنع 45 هدفا في 161 مباراة مع النادي.

وأضاف برشلونة أنه "عاد ديكو كخبير في اكتشاف المواهب الجديدة مع دور مهم يلعبه في مستقبل النادي".

كما أشار إلى أن أبرز المتعاقدين مع برشلونة هذا الموسم لاعب الوسط المخضرم، إيلكاي غوندوغان، القادم من مانشستر سيتي. غادر عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان ، بينما انتقل سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا للانضمام إلى ليونيل ميسي في إنتر ميامي بعد نهاية الموسم.

لم يكن برشلونة في وضع مالي جيد، ولم يكن قادرًا على إعادة ميسي ولا نيمار. قد يكون ديكو مهما في مساعدة النادي في التعاقد مع مدافع البرتغال جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.

بدأ النادي الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بالتعادل السلبي مع خيتافي، الأحدالماضي، ويستضيف نادي قادس الأحد المقبل.