رونالدو يفشل بانقاذ فريقه و"التعاون" يفوز على "النصر"

فريق "النصر" تلقى خسارته الأولى أمام فريق "الاتفاق" بهدفين مقابل هدف واحد في مستهل مشواره ببطولة الدوري في مباراة غاب عنها رونالدو ورفاقه من المحترفين.

سقط فريق "النصر" مجددًا في مستنقع الخسارة، مساء الجمعة، بعد تلقيه هزيمة موجعة بملعبه على يد "التعاون" بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي.

وعلى الرغم من دفع لويس كاسترو مدرب الفريق، بجميع أوراقه الرابحة من اللاعبين المحترفين يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، لكن هذا لم يكن كافيا لتلافي الهزيمة.

وكان الفريق قد تلقى خسارته الأولى أمام فريق "الاتفاق" بهدفين مقابل هدف واحد في مستهل مشواره ببطولة الدوري في مباراة غاب عنها رونالدو ورفاقه من المحترفين، خشية تعرضهم للإجهاد، بسبب مشاركتهم قبل يومين فقط أمام "الهلال" في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بالسعودية.

(الأناضول)