سيتي ينتصر بصعوبة على نيوكاسل ويظفر بثلاث نقاط غالية

تغلب فريق مانشستر سيتي بصعوبة على نيوكاسل وحصد ثلاث نقاط غالية بهدف وحيد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

ظفر مانشستر سيتي بثلاث نقاط غالية عقب فوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وأحرز الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، هدف الانتصار الوحيد للسيتي، إثر كرة تسلمها من فيل فودين داخل منطقة الجزاء سددها بطريقة رائعة في الجهة اليمنى البعيدة عن متناول حارس مرمى نيوكاسل، نيك بوب.

ورفع السيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 6 نقاط حصدها من فوزين متتاليين، ليصبح ثانيا في جدول الترتيب، بينما توقف عدد نقاط نيوكاسل عند 3 في المركز السادس.

وفي نتائج أخرى، تغلب ليفربول على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، وبرايتون على مضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف لواحد، وسقط مانشستر يونايتد على أرض توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة.