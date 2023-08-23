الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول يختتم بطولته للفتيات في قطاع غزة

نظّم الاتحاد الفلسطيني للعبة البيسبول، أول بطولة محلية للعديد من الأندية النسائية في قطاع غزة، في العام 2017.

احتفل الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول، أمس الثلاثاء، باختتام بطولة دوري البيسبول "5" للفتيات لعام 2023 - 2024، والتي شارك فيها 6 أندية على مستوى قطاع غزة.

وفاز فريق فتيات أكاديمية البيسبول والسوفتبول على مستضيفه نادي الأهلي الفلسطيني بنتيجة 6 - 1 وتحقيق اللقب لهذا العام والثاني لها منذ انطلاق اللعبة في القطاع عام 2017 .

وصرح رئيس الاتحاد الفلسطيني، أحمد طافش، أنه "اختتمنا دوري البيسبول للفتيات بمشاركة 6 أندية على مستوى قطاع غزة لكل فريق 10 لاعبات لا تزيد أعمارهن عن 18 عاما".

وأضاف أن "لعبة البيسبول انطلقت في قطاع غزة عام 2017، وتحظى باهتمام كبير ويسعى الكثير من الفتيات والشبان الانضمام لممارسة تلك اللعبة".

وأكد أنه "نسعى لتطوير اللعبة والاهتمام بكلا الجنسين لممارستها والمشاركة في بطولات عربية ودولية".

وأشار إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي يمثل عائقا أمامنا للمشاركة في بطولات خارج قطاع غزة عبر منع خروج بعض اللاعبين واللاعبات خارج القطاع".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ حزيران/ يونيو 2007، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.

وفي العام 2017، نظّم الاتحاد الفلسطيني للعبة البيسبول، أول بطولة محلية للعديد من الأندية النسائية في قطاع غزة.