رابطة الدوري الإسباني للسيدات تطالب بإقالة روبياليس ومناشدة فيفا بفتح تحقيق

وعمد روبياليس إلى تقبيل هيرموسو (33 عامًا) على شفتيها عقب فوز إسبانيا على إنجلترا 1-صفر في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا، في حين اكتفى بتقبيل اللاعبات الأخريات على خدهن أو معانقتهن.

طالبت رابطة الدوري الإسباني للسيدات في كرة القدم، مساء الأربعاء، بإقالة رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، بسبب تقبيل النجمة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز المنتخب الوطني بكأس العالم للسيدات، يوم الأحد الماضي.

وقالت الرابطة في بيان "قدمت رابطة كرة القدم للسيدات المحترفات شكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للرياضة بعد التصرفات الخطيرة للغاية التي قام بها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في نهائي كأس العالم، وتطالب بإقالته".

وتابع البيان أن "أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الرياضة الإسبانية قد شابه السلوك المحرج لأعلى ممثل لكرة القدم الإسبانية، الأمر الذي كشف أنه ليس على مستوى المهمة التي يشغلها".

وأضاف "لا يمكن التسامح مع رئيس يمسك بلاعبة من رأسها ويقبلها على الفم".

وعمد روبياليس إلى تقبيل هيرموسو (33 عامًا) على شفتيها عقب فوز إسبانيا على إنجلترا 1-صفر في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا، في حين اكتفى بتقبيل اللاعبات الأخريات على خدهن أو معانقتهن.

وأردف البيان أن "الأمر لا يتعلق فقط بالقبلة. فالاحتفال بالانتصار على الشرفة الملكية مع إمساك الأعضاء الحساسة وهو واقف الى جانب الملكة وابنتها دونيا صوفيا أمر غير مقبول ومثير للاشمئزاز"، في إشارة إلى لحظة أخرى غير لائقة من مساء الأحد، بثتها شاشات التلفزيون حول العالم احتفالا بفوز إسبانيا.

من جهة أخرى، ناشد الاتحاد الدولي للاعبين واللاعبات المحترفين (فيفبرو) الاتحاد الدولي "فيفا" لفتح تحقيق بحق روبياليس.

وأدان "فيفبرو" الذي يمثّل أكثر من 65 ألف لاعبًا ولاعبة في مختلف الاتحادات الوطنية، سلوك روبياليس في بيان، ودعا إلى "فتح تحقيق في تصرفاته في إطار ميثاق أخلاقيات فيفا".

وأضاف "نكرر أنه من المؤسف أن مثل هذه اللحظة المميزة للاعبات المنتخب الإسباني، أمام الكاميرات في جميع أنحاء العالم، يشوبها سلوك غير لائق من شخص في دور يحمل الكثير من المسؤولية".

وتفاعلت العديد من الشخصيات في عالم كرة القدم والسياسة على السواء، لإدانة هذه القبلة، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيس، الذي وصفها بأنها "غير مقبولة".

من جانبه، تجاهل روبياليس، 46 عامًا، هذه الانتقادات في البداية قبل أن يعتذر في مقطع فيديو. وأعلن الاتحاد المحلي للعبة، الثلاثاء الماضي، أنه سيدعو لجمعية عمومية استثنائية الجمعة "كمسألة عاجلة" لمعالجة ما حصل.