روميليو لوكاكو خارج حسابات تشيلسي

لم يحصل لوكاكو على رقم قميصه في تشكيلة تشيلسي هذا الموسم، ما دفعه إلى إعلان رغبته في مغادرة ستامفورد بريدج.

ما تزال علاقة روميلو لوكاكو مع تشيلسي مشوبة بالتكهنات على الرغم من القائمة الطويلة من المهاجمين المصابين، والتي أثارت إحباط المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، في وقت مبكر من فترة عمله في النادي الإنجليزي.

ولغاية الآن لم يحصل لوكاكو على رقم قميصه في تشكيلة تشيلسي هذا الموسم، ما دفعه إلى إعلان رغبته في مغادرة ستامفورد بريدج.

انضم المهاجم البلجيكي إلى تشيلسي في صفقة انتقال قياسية بلغت 135 مليون دولار في آب/ أغسطس 2021، لكنه قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إنتر ميلان.

لم يكن تشيلسي مستعدا للتفكير في إعارة لوكاكو ويفضل بيع اللاعب.

المهاجمون الغائبون حاليا في صفوف تشيلسي هم ميخايلو مودريتش وكريستوفر نكونكو وكارني تشوكويميكا وأرماندو بروخا.