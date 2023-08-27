ريال مدريد يغلق صفقة مبابي هذا الصيف

الريال ملتزم مع مبابي بالاتفاق الأول الذي ينص على انتقاله إلى "سانتياغو برنابيو" في الميركاتو الصيفي القادم، عبر صفقة مجانية.

أغلق فريق ريال مدريد الإسباني ملف النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في الصيف الحالي، ولن يكون هناك أي تحرك لضمه في الأيام القادمة؛ حسبما أوردت صحيفة "آس" الإسبانية.

وكانت عدة تقارير قد رجحت أن الفريق الملكي سيتقدم بعرض رسمي لباريس سان جيرمان في الأيام الثلاثة الأخيرة من الميركاتو، وذلك من أجل الضغط على الفريق وإجباره على قبول عرض مالي منخفض.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان نفسه اعترف بأن ريال مدريد لم يجر أي تفاوض معه بشأن صفقة مبابي، سواء إن عندما انخفض سعره إلى 150 مليون يورو (في بداية الميركاتو)، أو عندما ارتفع الرقم إلى 200 (مطلع آب/ غسطس)، أو الآن حيث يتحدثون في فرنسا عن سعر يبلغ 250 مليون يورو.

وأوضحت أن الريال ملتزم مع مبابي بالاتفاق الأول الذي ينص على انتقاله إلى "سانتياغو برنابيو" في الميركاتو الصيفي القادم، عبر صفقة مجانية.

وأضافت أنه يتبقى أن يحافظ مبابي أيضا على اتفاقه، لأنه سيواجه عاما ليس سهلا وسيحاول خلاله باريس إقناعه بكل الطرق للتوقيع على عقد جديد.

وختمت الصحيفة "ريال مدريد لن يتعاقد مع مهاجم جديد بشكل عام هذا الصيف، وسيعتمد على قدرة كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، على إيجاد حلول مستخدما العناصر المتاحة".