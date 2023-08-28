البحرينية يافي تهدي ثاني ذهبية للعرب في المونديال

أهدت البحرينية، وينفريد يافي ثاني ذهبية للعرب في المونديال بفوزها بالمركز الأول في سباق 3 آلاف متر موانع.

أحرزت العداءة البحرينية، وينفريد يافي، الميدالية الذهبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات اليوم الختامي لبطولة العالم لألعاب القوى بالعاصمة المجرية، بودابست.

وسجلت يافي زمنا قدره 8:54.29 دقائق، لتنتزع المركز الأول على حساب الكينيتين بياتريس شيكبويش (8:58.98 د) حاملة الرقم القياسي العالمي، وفايث شيروتيش (9:00.69 د) اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وهذه الذهبية الثانية للعرب، بعد لقب المغربي سفيان البقالي في الفئة نفسها لدى الرجال، والرابعة في المجموع بعد برونزيتي المغربية فاطمة الزهراء كردادي في الماراثون، والقطري معتز برشم في الوثب العالي.