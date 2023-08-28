كلوب يكررها: صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول بنسبة 100%

عن إمكانية تأثر النجم المصري بالشائعات، أجاب كلوب "لا، لست قلقا بشأن هذا الأمر لأكون صادقا".

عاود مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، التأكيد على أن النجم المصري محمد صلاح باق في صفوف الفريق هذا الموسم.

وكان كلوب قد أعلن في وقت سابق أن صلاح ليس للبيع، بعدما ربطته تقارير بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال كلوب في تصريحات عقب مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن "صلاح ملتزم بتعاقده مع ليفربول بنسبة 100%".

وعن إمكانية تأثر النجم المصري بالشائعات، أجاب كلوب "لا، لست قلقا بشأن هذا الأمر لأكون صادقا".

ومن المزمع أن ينتهي العقد بين صلاح وليفربول في 30 حزيران/ يونيو 2025.

ولم يدل صلاح أو وكيله رامي عباس بأي تصريحات للرد على التقارير وربطه بالانتقال إلى الدوري السعودي.