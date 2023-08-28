ماذا قال مدرب برشلونة بعد الفوز على فياريال؟

تشافي: "يجب أن نسيطر على مجريات اللعب لمدة 90 دقيقة، ولكن من الصعب مواجهة فرق مثل هذه".

عبر مدرب برشلونة عن سعادته بعد الفوز على فياريال في عقر داره برباعية مقابل ثلاثة أهداف مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بلائحة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية "بالنسبة للمباراة هذا الجنون كان بسببنا".

وأشار إلى أن "الأمور كانت تحت سيطرتنا لمدة 10 دقائق، وعندما كانت النتيجة 2-0، قدمنا الكثير من الهدايا لهم وتمكنوا من التعادل بسبب الأخطاء التي ارتكبناها".

وأضاف "في منتصف المباراة، استقبلنا هدفا ثالثا من هجمة مرتدة ومن هناك بدأنا نلعب بشكل جيد جدا. الفارق كان قليلا، وكان ينقصنا الفاعلية في إنهاء الهجمات".

وأكمل "أنسو كان قريبا من التسجيل، والبدلاء يضيفون للفريق، جافي وإريك قاما بعمل جيد، وفيران لديه طموح ورغبة، إنه مثال".

وعن ليفاندوفسكي، أجاب "هو هداف. كان متميزًا جدًا في الضغط العالي، وأظهر سيطرة كبيرة وقدم أداء ممتازا في الشوط الثاني".

واستكمل "يجب أن نسيطر على مجريات اللعب لمدة 90 دقيقة، ولكن من الصعب مواجهة فرق مثل هذه".

وزاد "بخصوص لاعبي الأكاديمية أقول لهم ألا يشعروا بالخوف. نحن نثق بهم تمامًا كما وثقوا بي في يوم من الأيام. لقد منحوني الثقة، وأنا لا أتردد في منح الثقة لأولئك الذين يتدربون بجد. يوجد لاعبون موهوبون في الأكاديمية وعلينا أن نبحث عنهم أكثر في وضعنا الحالي".

وأتم "لقد قدم لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، أداءً رائعًا. سننظر إلى المزيد من المواهب في الأكاديمية. أما بخصوص كريستنسن فكان يعاني من آلام. لم يكن مرتاحًا".