هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب للموسم

قال النجم إرلينغ هالاند "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة. أن يتم الاعتراف بي من قبل المنافسين هو شعور عظيم وأود أن أشكر كل من صوت لي".

فاز نجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند، بجائزة لاعب العام، أمس الثلاثاء، والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا بعد موسمه الأول المذهل.

وحقّق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفًا في جميع المسابقات ليسهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

وقد تفوّق ابن الـ23 عامًا على زميليه في الفريق جون ستونز والبلجيكي كيفن دي بروين، إضافة إلى ثنائي آرسنال بوكايو ساكا والنرويجي الآخر مارتن أوديغارد إلى مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونيخ الإلماني الحالي هاري كاين.

وقال هالاند "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة. أن يتم الاعتراف بي من قبل المنافسين هو شعور عظيم وأود أن أشكر كل من صوت لي".

وتابع "لقد كان موسمًا لا يُنسى للفريق ولي شخصيًا. الفوز بالثلاثية كان شيئًا لم أتخيله أبدًا، لذا فإن تحقيق ذلك مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين كان شعورًا رائعًا".

واختير ساكا أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين، فيما فازت نجمة أستون فيلا ومنتخب إنجلترا، راشيل دايلي، بجائزة لاعبة العام.