مدرب سان جيرمان لأحد نجومه: "لن تلعب أبدا تحت قيادتي للفريق"

ذكر مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، لأحد نجوم الفريق أنه سيكون خارج حساباته ولن يلعب طالما هو مدرب الفريق.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن المدرب الإسباني كان حازما للغاية في غرفة الملابس مع اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي.

وكان فيراتي قد انضم إلى سان جيرمان في العام 2012، قادما من بيسكارا وكان أساسيا، إذ أنه لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية "إنريكي قال لفيراتي: لن تلعب أبدا تحت قيادتي لباريس".

وأشار التقرير، إلى أن المدير الفني الإسباني وجه انتقادات للاعب في حضور لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي، مستعرضا أسلوب حياته الخاطئ وسهره ليلا بإقامة الحفلات وشرب الكحول والتدخين.

وبات فيراتي على أعتاب الرحيل لصفوف العربي القطري، بصفقة قيمتها تتراوح بين 40 و45 مليون يورو، وهو ما يعد الحل الأفضل لكلا الطرفين.