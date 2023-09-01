ميسي وآخران من لاعبي الدوري الأميركي في تشكيلة منتخب الأرجنتين

يلعب منتخب الأرجنتين، بطل العالم، مع نظيره الإكوادوري على أرضه في السابع من أيلول/ سبتمبر في بوينس آيريس قبل أن يلعب خارج أرضه مع بوليفيا في لاباز بعدها بخمسة أيام.

كان النجم، ليونيل ميسي، من بين ثلاثة لاعبين محترفين في الدوري الأميركي لكرة القدم تم استدعاؤهم للمنتخب الأرجنتيني، أمس الخميس، للمشاركة في مباراتين بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

كما ضم المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، كلا من تياغو ألمادا لاعب أتلانتا يونايتد، وألان فيلاسكو لاعب دالاس، لخوض مباراتي الإكوادور وبوليفيا في أيلول/ سبتمبر الجاري.

انضم ميسي، البالغ من العمر 36 عاما، إلى إنتر ميامي في تموز/ يوليو الماضي، وسجل بالفعل 11 هدفا للنادي.

يواجه منتخب الأرجنتين، بطل العالم، نظيره الإكوادوري على أرضه في السابع من أيلول/ سبتمبر في بوينس آيريس قبل أن يلعب خارج أرضه مع بوليفيا في لاباز بعدها بخمسة أيام.