هالاند أفضل لاعب وبونماتي أفضل لاعبة بأوروبا وتهدي جائزتها لهيرموسو

قالت بونماتي "لا يمكننا أن نسمح بإساءة استخدام السلطة"، مضيفة أنها أهدت جائزتها إلى "جنيفير هيرموسو وجميع النساء اللواتي يعانين من ذلك".

حصل المهاجم النرويجي لمانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد دوره البارز في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية.

وحقّق هالاند بداية مذهلة مع السيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفًا في جميع المسابقات، منها 39 في الدوري الإنجليزي، ليسهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بثلاثية تاريخية.

وقد تفوّق ابن الـ23 عامًا على زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثًا إلى إنتر ميامي الأميركي والمتوج أخيرًا بلقب كأس العالم.

في المقابل، فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ومن ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها والتي حصلت فيها أيضًا على جائزة أفضل لاعبة.

وأصرّت النجمة الإسبانية، بعد حصولها على جائزتها، على تناول فضيحة القبلة القسرية التي لا تزال تهز عالم كرة القدم الإسبانية.

وقالت "لا يمكننا أن نسمح بإساءة استخدام السلطة"، مضيفة أنها أهدت جائزتها إلى "جنيفير هيرموسو وجميع النساء اللواتي يعانين من ذلك".

وأوقف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي لمدة 90 يومًا على خلفية تقبيله لاعبة على شفتيها من دون موافقتها عقب فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات.

وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الاسباني بيب غوارديولا بعدما أهدى فريقه مانشستر سيتي لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى صعيد السيدات، فازت الهولندية سارينا ويغمان، التي قادت المنتخب الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للسيدات أخيرًا بجائزة أفضل مدربة، قبل أن تهدي جائزتها إلى جميع لاعبات منتخب إسبانيا.