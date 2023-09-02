هالاند يقود السيتي للفوز الرابع تواليا واستعادة الصدارة

خاض السيتي المباراة الثانية تواليا في غياب مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي يتعافى من عملية جراحية في ظهره، كما غاب نجمه البلجيكي كيفين دي بروين بسبب الإصابة.

قاد المهاجم الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب إلى فوزه الرابع تواليا واستعادة الصدارة عندما سجل له هاتريك في الفوز على ضيفه فولهام 5-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند ثلاثيته في الدقائق 58 و70 من ركلة جزاء و90+5، مع تمريرة حاسمة للأرجنتيني خوليان ألفاريس افتتح منها التسجيل (31)، فيما أضاف المدافع الهولندي ناثان أكي الهدف الثاني (45+4) بعدما سجل الأميركي تيم ريم الهدف الوحيد للضيوف (33).

وانفرد هالاند بصدارة لائحة الهدافين برصيد ستة أهداف حتى الآن هذا ورفع غلته إلى 42 هدفا في الدوري منذ انضمامه إلى صفوف السيتي الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وبات أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز في البريمييرليغ.

وهو الفوز الرابع تواليا لسيتي فعزز رصيده بـ12 نقطة مستعيدا الصدارة من وست هام يونايتد الفائز على مضيفه لوتون تاون 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما مني فولهام بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وخاض السيتي المباراة الثانية تواليا في غياب مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي يتعافى من عملية جراحية في ظهره، كما غاب نجمه البلجيكي كيفين دي بروين بسبب الإصابة.

وانتظر السيتي الدقيقة 31 لافتتاح التسجيل عندما مرر الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش كرة بينية إلى هالاند المتوغل داخل المنطقة فسددها برعونة زاحفة تابعها الأرجنتيني خوليان ألفاريس بيمناه على يسار الحارس الألماني بيرند ليو.

ولم تدم فرحة السيتي سوى دقيقتين حيث أدرك فولهام التعادل إثر ركلة ركنية تابعها المكسيكي راوول خيمينيس بتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة ارتطمت بركبة زميله الجامايكي بوبي دي كوردوفا-ريد فأبعدها حارس المرمى البرازيلي إيدرسون وتهيأت أمام المدافع الأميركي تيم ريم الذي تابعها داخل المرمى الخالي (33).

وواصل السيتي ضغطه ونجح في التقدم مجددا بواسطة مدافعه الهولندي ناثان أكي برأسية قوية إثر ركلة ركنية انبرى لها فيل فودن (45+5).

ووجه هالاند الضربة القاضية للفريق اللندني عندما سجل الهدف الثالث مستغلا خطأ للمدافع ريم في التعامل مع تمريرة لألفاريس إلى هالاند فتهيأت أمام الأخير الذي سددها زاحفة داخل المرمى (58).

وحصل ألفاريس على ركلة جزاء انبرى لها هالاند قوية على يمين لينو (70).

واختتم هالاند المهرجان بالهدف الشخصي الثالث والخامس لفريقه بتسديدة قوية زاحفة بيسراه إثر تمريرة من البديل الإسباني سيرخيو غوميز (90+5).