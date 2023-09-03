إنتر ميلان يحقق فوزه الثالث على التوالي

حقق إنتر ميلان انتصاره الثالث تواليا منذ مطلع الموسم الحالي، إثر فوزه الساحق على ضيفه فيورنتينا 4-0 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وارتقى إنتر إلى المركز الأول متفوقا بفارق الأهداف عن جاره ميلان، وبفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا ونابولي بطل الموسم الماضي.

وكان ميلان قد عاد بالفوز من العاصمة ضد روما 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

ولم يخسر أو يتعادل قطبا ميلانو في أي مباراة منذ مطلع الموسم، علما أنهما يلتقيان وجها لوجه بعد نهاية النافذة الدولية، وتحديدا في 16 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفرض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نفسه أحد نجوم المباراة، إذ كانت له اليد الطولى في الأهداف الثلاثة الأولى لفريقه.

وافتتح تورام التسجيل بنفسه مستغلا تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو ليسدد كرة رأسية داخل الشباك (24).

ثم أرسل كرة أمامية باتجاه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليضيف الثاني (53)، قبل أن يرتكب عليه حارس فيورنتينا خطأ ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ترجمها بنجاح التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو (58).

وخرج تورام في الدقيقة 70 قبل أن يختتم مارتينيز التسجيل مستغلا تمريرة من الجناح الإكوادوري خوان كوادرادو (73)، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم.

وتابع المدافع الفرنسي المنتقل قبل يومين إلى إنتر من بايرن ميونخ الألماني مقابل صفقة بلغت 30 مليون يورو، المباراة من المدرجات.