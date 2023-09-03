هالاند يفتح الباب أمام ريال مدريد والسيتي يجهز عرضا خياليا

وكيلته: "في الوقت الحالي لا يزال هالاند لاعبًا في مانشستر سيتي ويواصل القيام بالشيء الذي جعله أكثر المهاجمين رعبا على هذا الكوكب، وهو تسجيل هدف تلو الآخر".

تحوم الشكوك حول مستقبل النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف القادم.

وبحسب عدد من التقارير، فإن هالاند لديه شرط جزائي يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024.

وقالت وكيلة هالاند، رافاييلا بيمنتا، في تصريحات لها "لطالما كان لغز هذه القصة جميلا، لأنه لا أحد يعرف أين هو.. مثل صندوق الكنز".

وتابعت أن "الباب المفتوح يمكن أن يعني الكثير من الأشياء، يمكن للاعبينا أن يشعروا بأنهم يملكون مصيرهم في أيديهم".

وختمت "في الوقت الحالي لا يزال هالاند لاعبًا في مانشستر سيتي ويواصل القيام بالشيء الذي جعله أكثر المهاجمين رعبا على هذا الكوكب، وهو تسجيل هدف تلو الآخر".

ووفقا لموقع "جول" العالمي، فإن إدارة مانشستر سيتي تدرس تقديم عرض براتب أسبوعي يبلغ 600 ألف إسترليني على هالاند، من أجل حمايته من العروض السعودية ورغبة ريال مدريد، عن طريق ربطه بعقد جديد.