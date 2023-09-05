مولر يعود إلى تشكيلة ألمانيا قبل 9 شهور من اليورو

كان فليك قد استبعد مهاجم النادي البافاري من التشكيلة في فترتي التوقف الدوليتين في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين.

أعاد مدرب المنتخب الألماني، هانزي فليك، مهاجم بايرن ميونخ، توماس مولر (33 عاما)، إلى التشكيلة لأول مرة منذ مونديال 2022 عندما ودع من الدور الأول، وذلك لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين ضد اليابان وفرنسا قبل 9 أشهر من استضافة كأس أوروبا.

وأعلن الاتحاد الألماني الإثنين على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن مولر صاحب 44 هدفا في 121 مباراة مع المانشافت، استفاد من الانسحاب المحتمل لنيكلاس فولكروغ، ضحية "شد طفيف" قبل مباراتي اليابان، السبت في فولفسبورغ، والثلاثاء المقبل في 12 أيلول/سبتمبر الجاري في دورتموند.

وهذه هي المرة الأولى منذ مونديال في قطر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما خرجت ألمانيا من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا، يوجه فيها فليك الدعوة إلى بطل العالم السابق وهداف كأس العالم 2010 والركيزة الأساسية في تشكيلة ألمانيا لأكثر من عقد من الزمن.

وكان فليك قد استبعد مهاجم النادي البافاري من التشكيلة في فترتي التوقف الدوليتين في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين.

وقال مولر في نهاية الأسبوع الماضي "أنا وهانزي فليك نتفاهم بشكل جيد جدا، رياضيًا وعلى مستوى وجهات النظر الشخصية"، مؤكدا أنه "مستعد" لاستدعاء محتمل قبل تسعة أشهر من كأس أوروبا التي ستقام في بلاده.

وكان مولر قد وصف احتمال خوض مباراته الأخيرة في المنتخب عندما فازت ألمانيا على كوستاريكا (4-2) وخرجت خالية الوفاض من الدور الأول لمونديال قطر، بأنه "كارثة مطلقة"، مؤكدا أنه سيكون "جاهزا دائماً للدفاع عن ألوان المنتخب".