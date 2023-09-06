تمهيدا لرحيله: فيراتي خارج تشكيلة سان جيرمان لدوري الأبطال

استبعد باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه الإيطالي، ماركو فيراتي، من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك تمهيدا لرحيله عن صفوف الفريق.

تعززت فرضية رحيل لاعب الوسط الدولي الإيطالي، ماركو فيراتي، عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما استبعده المدرب الإسباني لويس إنريكي عن تشكيلة الفريق المشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعدما كان من ركائز الفريق لأعوام طويلة، قدم فيراتي أداء سيئا خلال الموسم الماضي ما جعله على لائحة غير المرغوب بهم عند المدرب الجديد إنريكي والإدارة القطرية للنادي الباريسي.

وكثر الحديث هذا الصيف عن احتمال لحاق الإيطالي البالغ 30 عاما بركب النجوم المنتقلين إلى الدوري السعودي، بينهم زميله السابق في سان جيرمان البرازيلي نيمار، لكن التقارير أفادت في الأيام القليلة الماضية بأنه قد يحل في الدوري القطري للدفاع عن ألوان نادي العربي.

وفي التشكيلة التي نشرها سان جيرمان من أجل دوري الأبطال، أدرج اسم كل من قلب الدفاع بريسنيل كيمبيمبي والظهير البرتغالي نونو منديز اللذين ابتعدا لأشهر عدة عن الملاعب بسبب الإصابة.

ووقع سان جيرمان في مجموعة الموت التي تضم كلا من ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل الإنجليزي.